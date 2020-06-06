Covid-19 salgınında ülke ülke dünyada son durum

06 Haziran 2020 Cumartesi, 14:30

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Cuma günü yayınladığı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, salgına bağlı önlemlerin gevşetildiği ülkelerde yeniden yükselme kaydetti.

AVRUPA

- İngiliz bilim insanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından pandemiye çözüm olarak sunulan sıtma ilacı hidroksiklorokinin işe yaramadığını belirterek, söz konusu ilacın etkilerinin üzerinde çalıştıkları yüksek bütçeli bir programı durdurduklarını açıkladı.

- Cumartesi günü 8,855 yeni koronavirüs vakasının rapor edildiği Rusya Federasyonu'nda toplam vaka sayısı 458,689'a ulaştığı. Rus yetkililer, son 24 saat içinde 197 kişinin öldüğünü ve ülke çapında salgına bağlı yaşamını yitirenlerin sayısının 5.725'e tırmandığını duyurdu.

AMERİKA

- DSÖ'nün, Güney Amerika ülkelerini salgına bağlı önlemleri vaktinden önce hafifletmeleri nedeniyle oluşacak risklerle ilgili uyarmasının ardından, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro DSÖ'den ayrılabileceklerini söyledi.

- Başkan Donald Trump'ın, Covid-19 tedavisi için dezenfektanların insanlara enjekte edilip edilemeyeceğini tartışmaya açmasının ardından ABD'de yapılan bir araştırmanın sonucunda, Amerikalıların üçte birinden fazlasının, enfeksiyonu önlemek için dezenfektanları hatalı biçimde kullandıkları ortaya çıktı.

ASYA-PASİFİK

- Önlemlerin hafifletildiği, alışveriş merkezi, restoran ve ibadethanelerin yeniden açıldığı Hindistan'da Cumartesi günü 9,887 yeni koronavirüs vakası bildirildi. Hindistan bu yeni sıçramayla birlikte İtalya'yı geride bırakarak salgından en çok etkilenen ülkeler arasında 6. sıraya yükseldi.

- Vietnam'da binlerce futbol taraftarı, yeni başlayan ligle birlikte sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeksizin stadları doldurdu.

- Çin hükümeti, Cuma günü yayınladığı, pandemi ile bağlantılı ırksal ayrımcılık ve şiddete atıfta bulunulan resmi bir mesajla, vatandaşlarına Avustralya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

- Endonezya, Cumartesi günü 993 yeni vaka ile koronavirüs enfeksiyonlarındaki en büyük günlük artışı kaydetti. Bu durumda ülkedeki toplam vaka sayısı 30.514'e, toplam ölüm sayısı ise 1.801'e yükseldi.

- İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, İran'daki koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışa ülkede düzenlenen bir düğün organizasyonunun katkı sunduğunu öne sürdü. Ruhani, salgının ikinci dalgasına yönelik uyarılara rağmen ekonomiyi açık tutmaktan başka seçenekleri olmadığını söyledi.