Covid-19 tedavisi devam ederken yurttaşları uyaran hemşire, hayatını kaybetti
Kayseri'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede açıklama yaparak, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" diyerek yurttaşları uyaran hemşire Neşe Dalgıç (50), hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti. Dalgıç'ın ölümü, iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan 33 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, geçen şubat ayında yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. Neşe Dalgıç, 3 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine 25 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı.
DÖRT GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Neşe Dalgıç, hastanede serviste tedavisi devam ederken 4 gün önce 7 Mart'ta açıklama yaparak, yurttaşları hastalığa karşı uyarmıştı. Filyasyon ekibinde çalışan eşinin önce hastalığa yakalandığını anlatan Neşe Dalgıç, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" ifadelerini kullanmıştı.
KURTARILAMADI
Neşe Dalgıç, bu açıklamasından sonra dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Neşe Dalgıç'ın yaşamını yitirmesi iş arkadaşları ve kentte sağlık camiasını üzüntüye boğdu.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Benli, "Covid can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama