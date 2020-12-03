Covid 19 testim pozitif, şimdi ne yapmalıyım? 10 soru, 10 yanıt...

Türkiye'de her gün on binlerce yeni koronavirüs vakası açıklanıyor. Testi pozitif olan ve özellikle de tedavisi evde devam edecek hastaların kafasında birçok soru işareti var. Karantinada ne yapmalı, hangi durumda hastaneye başvurulmalı, nasıl beslenmeli? 10 soru, 10 yanıt... Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kasap Hürkal Cumhuriyet Tv'nin sorularını yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 17:37
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