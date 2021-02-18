Covid-19’a karşı en etkili sabun hangisi?

18 Şubat 2021 Perşembe, 13:12

Ellerde oluşan yıpranmaya, kurumaya ve egzamaya kadar uzananrahatsızlıkların önüne; cilt hücresi dejenerasyonuna karşı korumaya yardımcı olması, kırışıklıkların görünümünü ve yaşlanmayı geciktirmesi özellikleriyle kastil sabunuyla geçmek mümkün. Aromaterapist Derya Acar da A ve E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengin bir yapıya sahip olan kastil sabunlarının düzenli kullanımda tüm şikayetlere son verdiğinin altını çiziyor.

Koronavirüs salgınının ilk aylarında Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden, kimya profesörü Pall Thordarson’ın The Guardian gazetesi için yazdığı makalede sabunun gücünü nereden aldığı açıkça ortaya koydu.

Thordarson, yazısında virüsü bir arada tutan bağın yağlardan oluştuğunu ve sabunun da yağ zarlarını çözerek virüsün iskambil kağıtlarından yapılmış evler gibi dağıldığını anlattı ve tüm dünya sabunlar ile dezenfektanlara yönünü çevirerek sıklıkla kullanmaya başladı.

Sabun ya da dezenfektan kullanmak virüsten korunmak için oldukça etkili bir yol ancak ellerin yağ dengesinin bozulması sonucu kuruması, çatlaması ve hatta egzama gibi hastalıklara maruz kalması gibi sonuçları da var. Bu sorunlardan korunmak için ise Aromaterapist Derya Acar’a göre binlerce yıllık geleneksel yöntemlerle üretilen zeytinyağı sabunları cildi kurutmak ve zarar vermek bir yana cildi nemlendiriyor ve gençleştiriyor ve en güvenli yolu sunuyor.

BİNLERCE YILLIK BİR GELENEK: KASTİL SABUNU

Kastil sabunları geleneksel olarak zeytinyağından üretilen, toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen bir sabun.

Kastil sabunu hakkında bilgi veren Acar, “Tarihte ilk kez, güzellik ve bakımına gösterdiği titizlikle tanınan Kleopatra’nın emriyle üretildiği düşünülmekte. Önceleri Halep civarında üretilen bu sabun Haçlı Seferleri ile birlikte

Avrupa’ya ulaştıktan sonra İspanya’nın Kastilya bölgesinde zeytinyağı ile üretilmeye başlandı ve günümüzde kullanılan adını kazandı” diyor.

KASTİL SABUNU NEDEN CİLT DOSTU?

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin. Bu yüzden de epidermisteki nemin yenilenmesine yardımcı oluyor. Cildin nefes almasını sağlarken ölü deri hücrelerinin doğal olarak atılmasını destekliyor.

KUZEY EGE’NİN ZEYTİNLERİNDEN GELEN GÜZELLİK

Araştırmalar sonucunda Covid-19 virüsüne karşı etkili sonuçlar verdiği ortaya çıkan; kastil sabunları uçucu yağların doğal kokularını ve şifa gücünü de taşıyor, ıtır ve limon uçucu yağlarıyla güçlendirilmiş olanından, zarif lavantanın sakinleştirici etkisini ve paçulinin antibakteriyel gücünü taşıyan çeşidine kadar uzanan koleksiyonda greyfurt, zencefil ve karanfil uçucu yağlarının şifa etkisini taşıyan kastil sabunu da yer alıyor.