Covid-19'da endişelendiren gelişme: Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı

11 Temmuz 2021 Pazar, 09:45

Salgın sürecinde normalleşme sürecine tekrar başlayan Belçika’da bilim insanları, aşı olmayan 90 yaşındaki bir kadına geçen aylarda hem Alfa hem de Beta varyantının bulaştığını duyurdu.

The Guardian'ın aktardığına göre, yetkililer kadının tedavisinin Mart ayında başladığını belirterek, "Oksijen seviyesi başta iyiydi. Ancak sağlık durumu çok kısa bir sürede kötüleşti ve 5 gün içinde yaşamını yitirdi. Her iki varyantın da bulaşması düşük ihtimalli bir olaydı fakat bu durum üzerine çok düşünmediğimizi gözler önüne seriyor" dedi.

OLV Hastanesi’nde görevli moleküler biyolog Anne Vankeerberghen, "O dönemde Bu varyantların her ikisi de o sırada Belçika'da yaygındı, bu nedenle hastanın iki farklı kişiden farklı virüslerle birlikte enfekte olması muhtemel. Ne yazık ki nasıl enfekte olduğunu bilmiyoruz" dedi. Vankeerberghen, hastalığın ilerlemesinin arkasındaki sebebin iki farklı varyant olup olmadığını söylemenin zor olduğunu söyledi.

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Warwick Üniversitesi'nde moleküler onkoloji profesörü ve virolog olan Lawrence Young da, birden fazla suşla enfekte olmuş bir birey bulmanın sürpriz olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, birden fazla endişe kaynağı olan Covid-19'un klinik seyrini etkileyip etkilemediğini ve bunun aşının etkinliğini herhangi bir şekilde tehlikeye atıp atmadığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var."