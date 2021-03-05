Covid-19’dan hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı açıklandı

05 Mart 2021 Cuma, 10:02

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının başından bu yana geçen 1 yıllık sürede günde ortalama ikiden fazla gazeteci Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Bugüne kadar dünyada en az 840, Türkiye’de ise 21 gazeteci koronavirüsten hayatını kaybetti.

LATİN AMERİKA BİRİNCİ SIRADA

Salgında en çok gazeteci ölümü 458 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 151, Avrupa'da 16 ülkede 147, Kuzey Amerika'da 2 ülkede 45 ve Afrika'da 15 ülkede 39 gazeteci virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Peru'da 108, Brezilya'da 102, Meksika'da 87, Hindistan'da 56 ve İtalya'da ise 46 gazeteci yaşamını yitirdi.

BAZI ÜLKELER RAPORLAMADI UYARISI

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Covid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulundu.