Covid 19'un beyindeki 48 saatlik yolculuğu görüntülendi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:39

"Saldırgan, zırhını delmeye hazırlanırken avını gizlice takip eder. İçeri sızdıktan sonra ev sahibini daha fazla davetsiz misafir üretmeye zorlar ve ardından infilak etmesine neden olur. Bu şekilde çok sayıda istilacı beyni kuşatır..."

Yarasa beyin hücrelerini enfekte eden SARS-CoV-2'nin yayılımını gösteren bu mikroskobik video, koronavirüsün, hücrenin ölümüne neden olmadan önce onları nasıl virüs üreten fabrikalara dönüştürdüğüne dair bir pencere sunuyor.









HER 10 DAKİKADA BİR FOTOĞRAF

NY Times'ta yer alan habere göre video, Nikon'un 2021 tarihli Küçük Dünya Devinim Halinde Yarışmasında mansiyon ödülü alan Paris merkezli Pasteur Enstitüsü virologları Sophie-Marie Aicher ve Delphine Planas tarafından çekildi.

Uzmanlar her 10 dakikada bir kaydedilen görüntüleri birleştirerek, koronavirüsün yarasa beynindeki 48 saatlik yolculuğunu belgeledi.

Çekilen görüntülerde koronavirüs, gri rengiyle temsil edilen beyin hücreleri arasında dolaşan kırmızı noktalar olarak gösteriliyor. Enfekte olduktan sonra yarasanın hücreleri komşu hücrelerle kaynaşmaya başlıyor. Bir noktada tüm kütle patlıyor ve sızıntı, hücrelerin ölümüyle sonuçlanıyor.