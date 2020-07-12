Covid-19’un merkez üssü ABD'de gelmiş geçmiş en yüksek veri kaydedildi!
Dünya üzerinde en çok koronavirüs vakasının tespit edildiği ülke olan ABD'de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Ülkede son 24 saat içerisinde 66.500'den fazla yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı ülkedeki en yüksek günlük veri olarak kayıtlara geçti.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin resmi verilerden derlediği istatistiğe göre ABD’de son 24 saat içerisinde 66.528 insanda koronavirüs tespit edildi. Son 24 saat içerisinde yaşanan bu artış ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka olarak tarihe geçti.
Daha önce sık sık maske takılmasını küçümseyen ABD Başkanı Donald Trump, vakaların artmasıyla birlikte dün ilk kez maskeli görüntülendi
Son 5 gün içerisinde günlük vaka sayısının 4 gün boyunca 60 bin seviyesini geçtiği ABD’de son 24 saat içerisinde 760’nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 134.729’a çıktı.
Çin’den sonra Avrupa’ya sıçrayan koronavirüsün en büyük tahribatı yarattığı Amerika kıtasındaki Amerika Birleşik Devletleri, dünya üzerindeki yaklaşık her dört vakadan birine ev sahipliği yapıyor.
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