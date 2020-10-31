Covid, futbolu batırıyor

31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:18

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana en değerli 500 futbolcunun toplam değerinin % 10.3 oranında azaldığı açıklandı.

KPMG Football Benchmark’ın hazırladığı raporda, Şubat-Mayıs ayları arasında pandeminin etkisiyle futbolcu değerlerinin düştüğü belirtildi. Piyasa değerlerine göre en değerli ilk 10 oyuncuda değer değişikliğinin az olduğuna dikkat çekilirken en değerli 500 oyuncunun değer kaybının %10 olduğu ifade edildi. Raporda piyasa değerlerine göre ilk 10 oyuncuda toplam değer kaybının 30 milyon Euro olduğu, Liverpool’un İngiliz sağbeki Trent Alexander Arnold’un pandemi döneminde değerini artıran tek oyuncu olduğu kaydedildi. Kylian Mbappe’nin 200 milyon Euro üzerinde değere sahip olan tek oyuncu olduğunun altı çizilirken güncel değerlere göre en değerli oyuncu olduğu belirtildi. Mbappe’nin Paris Saint Germain’in toplam kadro değerinin %25’inden fazlasını oluşturduğu bilgisine yer verildi.

En değerli oyuncular listesinde Raheem Sterling 3.sıradan ikinciliğe yükselirken, 3.sırada Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho yer aldı. Geçtiğimiz sene hazırlanan raporda 2.sırada yer alan Neymar, 4.sıraya geriledi. Eylül ayında La Liga’da ayın oyuncusu seçilen Ansu Fati’nin değerinin 26 milyon Euro arttığı belirtilirken, listede değerini en çok artıran oyuncu olduğu ifade edildi. En çok değer kaybeden oyuncular listesinde ilk sırada 18 milyon Euro düşüşle Neymar yer alırken ikinci sırada Aston Villa’dan bu sene Fenerabahçe’ye transfer olan Mbwana Samatta yer aldı. Samatta’nın geçtiğimiz yıla göre değer kaybının 14.6 milyon Euro olduğu belirtildi.

Hazırlanan raporda pandemi döneminde kulüplerin değer artış ve azalışlarına da yer verildi. Kulüplerin toplam kadro değerlerine göre ilk 10 kulübün 5 tanesinin Premier Lig kulüpleri olduğu belirtildi. Manchester City, Liverpool ve Chelsea ilk 3 sırayı oluşturdu. Liverpool ve Manchester City listede 1 milyar Euro üzerinde kadro değerine sahip iki kulüp oldu.