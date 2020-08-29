"Covid tedavisi gören yurttaşlara verilen kahvaltı bu şekilde"
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar yatırıldığı hastanede kendisine verilen kahvaltının fotoğrafını paylaştı. Avşar, "İnsanlar bu beslenmeyle mi sağlıklarına kavuşacaklar?" diye sordu.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar, koronavirüs tedavisi gördüğü Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde kendisine verilen kahvaltının fotoğrafını paylaştı.
Covid-19 hastalarının iyi beslenmesi gerektiğini hatırlatan Avşar "İnsanlar bu beslenmeyle mi sağlıklarına kavuşacaklar?" diye sordu.
Sağlık çalışanlarının da aynı şekilde beslendiğini söyleyen Avşar "Ayrıca gece gündüz çalışan sağlık emekçileri de muhtemelen aynı yiyecekleri yiyor. Emekçilere verilen bu kahvaltı onları ne kadar dirençli tutabilir? Sağlık Bakanlığı’nın hastaların ve sağlık çalışanlarının beslenmesine yönelik daha fazla bütçe ayırması gerekmiyor mu?" dedi.
İşte o kahvaltı....
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