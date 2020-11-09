Cristiano Ronaldo Juventus'dan ayrılacak mı?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 12:25

2018-2019 sezonu başında Real Madrid'den Juventus'a transfer Cristiano Ronaldo'nun bu sezon sonu Juventus'dan ayrılacağı iddia edildi. Diario Sports'un haberine göre Juventus Portekizli yıldıza yeni sözleşme teklifinde bulunmayacak. Cristiano Ronaldo Juventus formasıyla çıktığı 94 maçta 71 gol attı ve 19 asist yaptı.