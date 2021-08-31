Cristiano Ronaldo, Manchester United'a resmi imzayı attı
Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerinde Sporting'de 5, Manchester United'da 118, Real Madrid'de 450, Juventus'ta 101, Portekiz Milli Takımı'nda 109, toplamda 783 golü bulunan Portekizli yıldız, 2003-2009 yılları arasında oynadığı eski takımı Manchester United'a tekrardan dönmüş oldu.
Cristiano Ronaldo, şu açıklamaları yaptı:
"Manchester United her zaman kalbimde özel bir yeri olan bir kulüp ve Cuma günkü duyurudan bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford'da dolu bir stadyumun önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçlardan sonra takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım önümüzde çok başarılı bir sezon geçiririz."
???? ???????? ?????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
@Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
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