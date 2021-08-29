Cristiano Ronaldo, Manchester United’da iki farklı forma giyebilir

Juventus’tan ayrılarak Manchester United’a dönen Cristiano Ronaldo, Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı forma giyebilir.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 10:40
Cristiano Ronaldo, Manchester United’da iki farklı forma giyebilir
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2009 yılında Manchester United’dan ayrılarak Real Madrid’e transfer olan Cristiano Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından eski takımına döndü.

Ronaldo’nun Manchester United’a dönmesiyle birlikte kaç numaralı formayı giyeceği merak konusu olurken yıldız oyuncu bu sezon iki farklı forma giyebilir.

7 NUMARA CAVANİ’DE

Manchester United’ın Premier Lig’e verdiği listede 7 numaralı formayı Edinson Cavani giydiği için Ronaldo, bu sezon 7 numarayı giyemeyecek.

Premier Lig kurallarına göre takımlar sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapamıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE AYRI FORMA

Daily Mirror’da yer alan haberde, Ronaldo’nun ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı formalar giyebileceği ifade edildi.

Ronaldo’nun Sporting Lisbon’da oynadığı dönemde giydiği 28 numarayı ligde, 7 numarayı ise Şampiyonlar Ligi’nde giyebileceği belirtildi. 


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