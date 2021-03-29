Cristiano Ronaldo'ya ceza geliyor
Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçın son dakikasında attığı golün verilmemesi nedeniyle öfkelenen Cristiano Ronaldo'ya ceza kapıda.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sırbistan - Portekiz maçında 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmadı.
Hakeme itiraz eden Ronaldo sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.
Corriere dello Sport, yıldız oyuncun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor.
36 yaşındaki Ronaldo suçlu bulunması halinde en az bir 1-2 maç ceza alabilir.
Portekiz'in eski yıldızlarından Fernando Meira konuyla ilgili olarak, "Cristiano, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!