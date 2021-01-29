CRR, Mozart’ın doğum gününü özel konser ile kutladı
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Mozart’ın doğum gününü özel konser ile kutladı. Konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Wolfgang Amadeus Mozart’ın doğum gününü, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu "Wolfgang Eğlencede / Mozart Doğum Günü Konseri" ile kutladı.
CRR Konser Salonu YouTube kanalından 27 Ocak’ta yayımlanan konserde, şef Cem Mansur yönetimindeki CRR Gençlik Orkestrası, bestecinin yaşam öyküsünden bilinen ve müziğinde de sürekli kendini gösteren şakacı ve muzip kimliğinin örneklerinden, erken ve geç dönem eserlerinden "Galimathias Musicum" ve "Müzikal Şaka"yı seslendirdi.
Cem Mansur’un konser öncesi anlatımının da yer aldığı konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
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