CRR’de çevrimiçi Öğretmenler Günü Konseri

24 Kasım 2020 Salı, 12:50

Cem Mansur yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, “Öğretmenler Günü” dolayısıyla bu akşam (24 Kasım Salı) saat 20.00’de müzisyenlerin hayatında öğretmenlerin rolünün büyüklüğüne dikkat çeken bir konser verecek.

CRR Genel Sanat Yönetmeni ve orkestra şefi Cem Mansur programı iki büyük besteci ve onların öğretmeni olmuş bestecilerin eserlerinden seçtiklerini belirterek, “Eğitim sistemi ne olursa olsun öğretmenlerin rolü büyük. Müzik tarihinin en büyük bestecilerinden ikisine çırak demiş oluyoruz ama Öğretmenler Günü’nde, bu dehaların bile gelişmesine katkıları olan eğitmenlere dikkat çekmek istedik. Konsere genç yaşında inanılmaz bir olgunluğa erişmiş olan Benjamin Britten’ın (1913-1976) öğretmeni Frank Bridge’ten (1879-1941) “İntermezzo” ile başlıyoruz, sonra Britten’ın gençlik eserlerinden “Simple Senfoni” yi çalacağız. Sonra A. Salieri (1750-1825), Sinfonia Veneziana ve L. v. Beethoven (1770-1827), “Bir Süvari Balesi” ni seslendireceğiz. Beethoven, Viyana’ya geldiğinde, saray bestecisi Salieri’den bir süre ders almış. Genç Beethoven, canlı ve neşeli “Bir Süvari Balesi”ni bestelediği dönemde belki de Salieri’nin Venedik Senfonisi’ne aşina idi. Buradan elbette, Salieri olmasa Beethoven olmazdı anlamı çıkmaz” diyor. Mansur, CRR’deki diğer konserlerin akibetinin ise, önümüzdeki günlerde açıklık kazanacağını belirtiyor.

YouTube’tan canlı yayınlanacak konserin Linki: https://www.youtube.com/channel/UCcB4Qim__HcOKEvmQawHLGQ/featured

