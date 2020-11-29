CSO sanatçısı Dalaysel yaşamını yitirdi

29 Kasım 2020 Pazar, 12:03

CSO’nun uzun yıllar başkemancılığını yapan keman sanatçısı Oktay Dalaysel, 1958'de Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Freiburg Yüksek Müzik Okulunda öğrenim görmüştü.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve Gazi Müzik Bölümü'nde öğretmenlik de yapan Dalaysel, 1987'de "Keman İçin Gam Metodu ve Yay Çeşitleri" başlıklı kitabı yayımladı.

2018’de Andante Dergisince düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülüne değer görülen Dalaysel, CSO'daki 40 yıllık sanat hayatında ulusal ve uluslararası konserlerde Türkiye'ye temsil etti ve pek çok sanatçının yetişmesine katkı sundu.

Dalaysel aynı zamanda CSO keman sanatçısı Ezgi Savaşçı ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Pınar Dalaysel Balcı'nın babasıydı.

Bakan Ersoy’dan başsağlığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın emektar sanatçılarından, emekli başkemancı Oktay Dalaysel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.