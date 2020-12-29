CSO’nun Açılış Konseri Mezzo’da
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun "Açılış Konseri" bu akşam 20.35'te Mezzo TV'de yayımlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu’nun 4 Aralık Cuma günü Ankara’da gerçekleşen “Açılış Konseri” bu akşam Türkiye saatiyle 20.35'te ve 7 Ocak Perşembe günü 15.00’da Mezzo TV’de yayınlanacak.
CSO’nun şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde verdiği Angela Gheorghiu (Soprano) ve Güher & Süher Pekinel (Piyano)' in solist olduğu konser İstiklal marşı ile başlamış, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “İki Piyano için Konçertosu No.10” eserini Pekinel kardeşler çalmıştı.
Konserde Ferit Tüzün, Özkan Manav, Georg Frideric Handel, Francesco Cilea, Georges Bizet, Manuel de Falla, Ernesto de Curtis, Agustín Lara’nın eserleri de seslendirilmişti.
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