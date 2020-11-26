'Cübbeli Ahmet' Türkiye'deki selefi derneklerinin para kaynaklarını açıkladı
Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü, "Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar" dedi.
Türkiye'deki selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddiası çok konuşulan 'Cübbeli Ahmet'ten yeni iddialar geldi.
Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de “Silahlanan selefi dernekler” iddiası ile ilgili savcılığa verdiği bilgilerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Ünlü, "Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar" dedi.
Cübbeli Ahmet'in selefi derneklerle ilgili açıklamaları şu şekilde;
Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN KESİN PARA GELİYOR
Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.
Ben ifademde dedim ki "Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum" dedim.
25 Eylül'de ben gittim 2 haftada onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
Video Haberler
- Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Arınç yorumu
- Rabia Naz' ve 'Çorlu tren katliamı' sahnesi gündem oldu
- CHP'li Engin Özkoç: Damadın peşinden gidiniz!
- Saymaz'dan Cemal Enginyurt'u güldüren A Haber sorusu
- İstanbul'da 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada
- Erdoğan yerli aşının uygulanması için tarih verdi
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu'na tehditte yeni ayrıntılar
- DEVA Partisi'nden çok konuşulacak Arınç açıklaması
- Soylu duyurdu... MHP'li başkan hakkında rapor!
- Emine Erdoğan: Mafya babaları, zorbalar rol model olamaz
- Altaylı'dan 'Pelikan' tepkisi: Bu yüzden mi verildi?
- Babacan, Bahçeli için 'yaş sınırı' istedi
- Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
- Koca: Üçüncü zirveyi yaşayan illeri açıkladı
- Koca bir süredir açıklanmayan 'vaka' sayılarını açıkladı
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler