'Cübbeli Ahmet' Türkiye'deki selefi derneklerinin para kaynaklarını açıkladı

26 Kasım 2020 Perşembe, 08:28

Türkiye'deki selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddiası çok konuşulan 'Cübbeli Ahmet'ten yeni iddialar geldi.

Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de “Silahlanan selefi dernekler” iddiası ile ilgili savcılığa verdiği bilgilerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ünlü, "Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar" dedi.

Cübbeli Ahmet'in selefi derneklerle ilgili açıklamaları şu şekilde;

Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN KESİN PARA GELİYOR

Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.

Ben ifademde dedim ki "Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum" dedim.

25 Eylül'de ben gittim 2 haftada onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dokümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da doküman verdiler.