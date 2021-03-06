Cübbeli Ahmet yakalandığı hastalığı açıkladı
TV100'de Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programına konuk olan 'Cübbeli Ahmet Hoca' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü hastalığını açıkladı.
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir televizyon programında hastalığını ilk kez açıkladı.
TV100'de yayın konuğu olan Cübbeli Ahmet, "Şimdi izleyenlere bir kere şunu belirtelim. Biraz Behçet hastalığı, iltihaplı romatizma ataklarım olmuştu. Birkaç gün evvel ağızlarım tamamen yara olmuştu. Ben yine yayınlarımı sürdürüyordum ama yeşil reçeteli bir ağrı kesici var. Yani beni çok etkiliyor. Onu almak zorunda kaldım. Dün gece de almadım bu programa geleceğim diye. Yani kendime geleyim dedim ama yine de bir tutukluluğum olabilir" dedi.
Ünlü, özellikle Habertürk ekranlarında konuk olduğu programlarla bir ekran figürü haline gelmişti.
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