Cübbeli, Emniyet'e verdiği ifadenin detaylarını paylaştı: İsimleri verdim

27 Eylül 2020 Pazar, 10:11

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ‘selefi derneklerinin silahlandığı’ iddiasını gündeme getirmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün Emniyet’e ifade veren Ünlü, bunun 'savcılığa ifade vermeye çağrıldı' diye çarpıtıldığını belirterek, ifadesinin detaylarını paylaştı.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ünlü, şöyle konuştu:

İFADE DETAYLARI...

Dün Emniyet'te 3 saat kadar oturduk. 5 tane dosya götürdüm. Her biri 3-4 sayfadan ibaret. Sorular konuşmamdaki kelimeler üzerine yoğunlaştı. CNN'de geçen konuşmam çözülmüş. Moda mod kelime üzerine gidildi. Bu kelimeler üzerinden Batman'da kimleri kast ediyorsunuz dendi. Batman ve Adıyaman üzerinde duruldu.

“2000 MESELESİ SORULDU”

2000 meselesi soruldu. Orada da ismini verdim, bir abimiz bana dernek olarak bilgi vermişti. Devlette memuriyeti olmamakla birlikte bazı camialarda vazife yapmış abimiz. İŞİD'in senin üzerinde hazırlığı var gibi bana bazı bilgiler verdi. Selefiler çok artıyor dedi, 2000 kadar dernek dedi. Hatta benimle arabada konuştu, yol kenarına çektik. Bu bilgi doğru bilgi. Ben nakilci bir insanım. Nakilciliğe hocalığımdan alıştığım için, kelimesi kelimesine anlatırız.

DERNEK DEĞİL YAPILANMA

Sayın Süleyman Bakan Bey de açıkladı, 'Biz suç görmeden müdahale yapamayız' demişti. Hal böyle olunca da dernek lafıyla bu bağdaşmıyor. Haliyle yapılanma. Emniyet bana '2 bin lafını nereden biliyorsun' dedi. Ben de 'falan abimiz' dedim. Onu tanıdılar. O abimiz bir 2 bin lafı telaffuz etmişti. Ben de bu olay üzerine telefon ettim, 'tehlikenin boyutlarını beyandır, çokluktan kinayedir' dedi.

“3-4 KANALIM VAR”

Emniyet'te dedim ki, "Bu hususta çalıştığım 3-4 kanalım var. Reddiyelerle ilgili olduğum için. Ebu Haris bana reddiye yapıyor, tekfir ediyor. İzmir'deki selefi vasat kitabevinin başındaki adam. Bu adam 'Bu devlet kafir, askerlik yapmanın hükmü kafirliktir. Askerde patates soğan soysa da kafir. Devletin imamlarına kafir' diyor. Bunların sesli kayıtları var. Biz senelerdir bu adamlara kürsüden reddiye yaptık.

“SELEFİLERİN 81 İLDE MESCİTLERİ BULUNUYOR”

Ben tarikatlardaki sapıkların arttığını gündeme getiriyorum. Cincileri gündeme getiriyorum. Ama bunları güvenlik sorunu olarak görmüyorum. Ama selefiliği güvenlik sorunu olarak görüyorum. Selefi temaülünü küçük görmemek lazım. Dernek demiyorum, yapılanma diyorum. Bir derneğin, ki selefi olduğu kesin, 81 ilde mescidi var. Biz bunların silahlı olduklarına dair görüntülerimizi, İzmir'dekilerin Menzil sofilerine sokağın ortasında bıçağını çektiği haberlerde çıkmış. Diyanet camisi değil bunlar. Diğer camileri taradıkları olan şey. Dernek lafını duyarak naklettim ama Emniyet'te yapılanma kelimesini söyledim. Derneğin denetimi var ama yapılanma.

“LİSTELERİMİZİ KARŞILAŞTIRAMADIK”

Selefi zemini silahlanmaya müsait. Selefinin ilerlemiş evresi El Kaide, İŞİD. İdeolojide kalırsa bir şey demiyorum ama kalmıyor. Bir arkadaşımız Kastamonu'da ağır hasta olunca gelemedi dolayısıyla listelerimizi kıyas yapamadık. Biz bunların sofilere silah çekenini gördük. Hangisi devlete, memura kafir diyor, hangisi silahlı eyleme girişiyor. Buna devlet bakar. Biz devlete 'Burada selefi yapılanma var' diyoruz. Bunlar İŞİD'e eleman mı devşiriyor, silahları var mı bu devletin işidir, biz ne biliriz. Biz arkadaşlarla listemizi hazırladık, dediler ki 'çıkarılacak olanlar var'. Bir de isim benzerliği çok. Nasıl FETÖ 'hizmet, cemaat' adını kirletti. Artık bu lafları kullanamaz olduk. Bunlar da tevhid, vahdet, takva gibi isimleri doldurmuşlar. Bu böyle dolunca vatanperver ehli sünnet Anadolu derneği mi? Hangi takva, hangi tevhit, hangi vahdet? Bu da işimizi sora soktu. Emniyet'in bildiği çoktur tabii ki. Bize dediler ki 'Siz bildiğinizi verin' diye bilgimize başvurdular.

“DEVLET CEMAATLERİ, TARİKATLARI İZLEMELİ”

Ben ifademde bu listenin kimden alacaklarını adını soyadını verdim. Bu kişinin çalışmasıyla birlikte yapılan mukayeselerde sahada bulunarak yapılsın. Çünkü bazı isimler kurban gitmesin. Biz diyoruz ki, bu yapılar izlenmeli. Kaldı ki, biz izlenmiyor muyuz? Devlet her cemaati, tarikatı izlemeli, oturmalı, dinlemeli.

DANIŞTAY SALDIRISI, RUS ELÇİSİ...

Bir derneğin 81 ilde mescidi var. Mescid deyince kubbeli, minareli değil, merdiven altı veya çatı üstünde, bodrumda. 150'nin fazlası da çıkabilir, eksiği çıkmaz. Bir kısmında çay ocağı, bir kısmında okul var, bir kısmında kreş var. Bir tanenin 81 ilde yapılanması varsa, hepsinin 81 ilde yapılanması var anlamına gelmese de, hepsinin çay ocağını, kütüphanesini toplarsan ve bunları 2 ile bazısını ise 81 ile çarparsan... Hepsini silahlı demiyorum. Bu bir milli güvenlik sorunu. Emniyet 2016'da 10-20 bin arası diyor. Bakan Süleyman Bey '152 olayı önledik' dedi. Bana hurafe diyenler daha ne konuşuyor? 5 tane dosya getirdi '42 klasör var' dedi. 152 olayın boyutunu biliyor muyuz? Ayasofya dedi. Siz ne anladınız bundan? Ayasofya provokasyonu dedi. 2020'de '26.8 ton patlayıcıyı önledik' dedi. Ben ihbar etmiyorum, diyorum ki 'bu altyapılar silahlanmaya müsaittir'. Danıştay saldırısı meselesi nereye dayanıyor peki? Hanefi Avcı'nın beyanları var. Alparslan Arslan ne? Hanefi Avcı'nın iddiasına göre tekbir getirerek yapmış. Rus elçisi çözüldü mü?