Cübbeli'den FETÖ itirafı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:45

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ'yle olan irtibatını anlattı. Ahmet Hakan'ın, "Fetullah Gülen siz cezaevindeyken size kitaplarını gönderdi mi?" sorusuna yanıt veren Ünlü, "Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi" dedi.

"BENİMLE KONUŞTUĞU KAYIT YOK"

Hapishanedeyken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine kitap gönderdiğini doğrulayan Mahmut Ünlü'nün açıklaması şöyle:

"Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi. Ben adamı tanımıyorum, ziyaretçi diye geldi. Zaten kitapları da hemen getirdiler teftişten evvel. Ben daha önce de açıkladım bunu. Açıklayınca savcılık adam göndermiş. Benimle konuştuğu bir saatlik kayıt hiç yok. Adil Öksüz'ün benimle ne konuştuğunun kaydı yok. Sonra savcı çağırdı gittim 2 kere ifade verdim. Birinci de Fatih Oğuz'la beraber gittik savcının karşısına. Fatih Oğuz'un FETÖ'cü olduğunu ikinci gidişimde savcı söyledi bana."