'Çukur' dizisi oyuncularının yer aldığı fotoğraf tartışma yarattı

05 Aralık 2020 Cumartesi, 16:20

Show TV'de yayımlanan "Çukur" adlı dizinin resmi sosyal medya hesaplarından, dizi oyuncularının bir masada çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Fotoğrafta yer alan yemek masasında birçok meze ve rakı bardağı yer almasına rağmen, bardakların boş olması ve masada rakı şişesinin yer almaması dikkat çekti.

'DÜNYAYA RACON KESEN KARAKTERLER'

Fotoğrafa tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, "Dizide dünyaya racon kesen aşırı delikanlı karakterler gerçek hayatta siyasal islamın rakı içtiklerini bilmesinden korkuyor, keşke dizisi çekilse" diye paylaşım yaptı.