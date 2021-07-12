Cumartesi Anneleri: "Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:07

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini 850 haftadır soran Cumartesi Anneleri, 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta toplanmasına polisin müdahale etmesiyle ilgili bugün İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez yargıç karşısına çıkıyor.

Cumartesi Anneleri duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Ferhat Tepe Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, “Biz evlatları, yakınları güvenlik görevlileri tarafından kaybedilenleriz. Yıllardır kayıplarını arayanlarız. Yıllardır Galatasaray Meydanı'nda 'evlatlarımızın hiç olmazsa kemiklerini verin' diye haykıranlarız. Sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfilleri göğüsümüzde taşıyanlarız. Biz, 850 hafta boyunca dünyanın en barışçıl, en haklı mücadelesini yürüten anneleriz, evlatlarız, kardeşleriz, hak savunucularıyız... Biz, taleplerimize kulaklarını tıkayanlar tarafından yaka paça gözaltına alınan, şiddet görenleriz. Biz, Anayasal hakkımızı kullandığımız, ‘evlatlarımız nerede’ dediğimiz için mahkeme mahkeme süründürülmek istenen, yıldırılıp sesi kısılmak istenenleriz. Ama biz aynı zamanda asla yılmayanlarız. Biz susmayanlarız. Biz vazgeçmeyenleriz. Kaybedilen her bir evladımızın akıbetini öğrenene kadar pes etmeyecek olanlarız. Bugün burada yargılanan bu pes etmeyen irademizdir” dedi.

Tepe şöyle devam etti, “Anayasal haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu hakkımızı kullanmak için seçtiğimiz ve 700 hafta boyunca bizden kaynaklanan tek bir olay çıkmadan oturduğumuz Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceğiz. Bir değil bin dava da açsanız biz asıl davamızdan, ‘evlatlarımız nerede’ diye haykırmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasına CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Mahmut Tanal, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Musa Piroğlu, Dilşat Canbaz, Hüda Kaya, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın yanı sıra çok sayıda insan hakları savunucusu katıldı.