Cumartesi Anneleri yargı önünde: “Asıl davacı olan, şikâyetçi olan biziz"
Cumartesi Anneleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Asıl davacı olan biziz, şikâyetçi olan biziz. Kayıplarımızı, adalet arayan biziz. Siz hangi faili yakaladınız da ailelere dava açıyorsunuz. Böyle bir dava hiç olmamalıydı” denildi. Duruşma öncesinde yakınları kayıpların fotoğraflarını boyunlarında taşıdı.
Cumartesi Anneleri’nin, kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için düzenledikleri eylemin 700’üncü haftasında polisin müdahale ederek gözaltına aldığı 46 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. 46 kişi için “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefetten 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, avukatlar, Cumartesi Anneleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Ali Şeker, Turan Aydoğan ve HDP Milletvekili Züleyha Gülüm katıldı.
‘POLİSLERİ YARGILAYIN’
İlk savunmayı yapan Maside Ocak, “26 yıldır abimin ölümüne ilişkin tek kişi yargılanmadı. Biz 26 yıldır adalet istiyoruz. Tek isteğimiz sadece bir mezar. Bu ülkede mezar istemek de suç. Olay günü bastonla yürüyebilen 84 yaşındaki annemin darp edildiğini gördüm. Ağır işiten Ali abimin yere düşen kulaklığını aradığını gördüm. Herkes bize adaleti borçlu. Sizin yapmanız gereken bizi yargılamak değil haklarımızı korumaktır” dedi. Ali Ocak, "Biz kayıplarımızın faillerinin bulunmasını talep ediyoruz. Bunun nesi suç?” dedi. Faruk Eren de, “Kardeşim kaybedilmiş ben neden mücadelemden vazgeçeyim. Şiddete uğrayan bizdik” diye konuştu. Adil Can Ocak da "Ben o meydanda büyüdüm. Bunun suç olduğunu düşünmüyorum” dedi. Cüneyt Yılmaz, Ali Yiğit Karaca, Murat Koptaş ve Deniz Koç da asıl yargılanması gerekenin şiddet uygulayan polisler olduğunu söyledi. Duruşma 12 Temmuz’a ertelendi.
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