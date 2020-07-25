Cumartesi Anneleri'ne polis engeli: Gözaltılar var
Galatasaray'a karanfil bırakmak isteyen Cumartesi Anneleri ve İnsanlarına polis müdahale etti. Hanife Yıldız'ı darbeden polis, Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak ile Yaşar Aktaş ve Hasan Karakoç'u gözaltına aldı.
Cumartesi Anneleri 800. haftaları nedeniyle Galatasaray Meydanı'na giderek karanfil bırakmak istedi. Polis yürümek isteyen annelere izin vermedi. Aralarında Maside Ocak'ın da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde bir araya gelen grubun yürüyüşüne polis barikat kurarak izin vermedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar ve İnsan Hakları Derneği heyeti polislerle görüşerek barikatın kaldırılmasını istedi.
Karanfil bırakmak üzere Galatasaray Meydanı'na yürümek şsteyen gruba polis müdahale etti.
Hanife Yıldız'ı darp eden polis, Hasan Ocak'ın kardeşi Maside Ocak ile Yaşar Aktaş ve Hasan Karakoç'u gözaltına aldı.
Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Ocak, "Gözaltına alındım. Susmayacağım" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 700. haftadan itibaren Galatasaray Meydanı'nın yasaklamıştı.
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