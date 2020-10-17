Cumhur İttifakı’nda Millet Bahçesi çatlağı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 09:23

Karabük Belediyesi Meclisi’nde yapılan toplantıda gündem dışı gelen Millet Bahçesi ve konut projelerinin oylamasına MHP, CHP ve İYİ Parti destek verirken, AKP’li üyeler çekimser kaldı. Ancak konunun gündeme alınması ve belediye encümenine yetki verilmesi oylaması AKP’nin 10 red oyuna karşı 12 evetle kabul edildi.

MİSİLLEME

Sözcü'de yer alan habere göre; AKP’lilerin, daha önceki oturumlarda kendilerinin meclise getirdiği havaalanı projesine MHP’lilerin destek vermemeleri üzerine böyle bir tutum sergiledikleri iddia edildi.

Birkaç gün sonra basın açıklaması yapan AKP’li meclis üyeleri Belediye Başkanı Vergili’yi kamuoyunu yanıltmakla suçlayarak, “07.10.2020 tarihindeki meclis toplantısında AK Parti Meclis üyeleri olarak TCDD'nin etrafının millet bahçesi olarak düzenlenebileceği yönünde görüş beyan ettik. Fakat Rafet Bey bu sözü de çarpıtarak kendisinin TCDD'nin etrafını, AK parti Meclis üyelerinin ise Kartaltepe bölgesine millet bahçesi yapılmasını teklif ettiği şeklinde bilerek yanlış beyanda bulunmuştur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarında bu görüntü mevcuttur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarının sansürsüz ve montajsız şekilde Karabük halkı ile paylaşılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR MANTIKSIZ KARARLAR ALAN BİR MECLİS GÖRMEDİM’

AKP’nin açıklamalarına yerel televizyon kanalında (BRTV) cevap veren Belediye Başkanı Rafet Vergili, kendileri dışında ki partilerin meclise şartlı geldiklerini ve muhalefet yaptıklarını söyleyerek, “Her şey son dakikaya kadar meclise gelebilir. Gündem harici olunca bunun gündeme alınmasını oylarsın. Sonra gündeme alınca tartışırsın. Bu arkadaşlar sürekli olarak meclisteki çalışma yapısından rahatsız niye onun da sebebi belli değil. Gündem dışı geliyor da bu bize dayatma. Neresi dayatma? Hayır dersin oylama da geçer gidersin. Bu benim 3. dönemim ben bu döneme kadar bu kadar mantıksız kararlar alan bir meclis görmedim. Örneğin bir yeri satıp başka bir işi yapacaksın. Hayır burayı satamazsın ne demek? O zaman öbür işi de yapamazsın demek. Sen, bunu satma şu finansmanı kullan diyebilirsin. Tecrüben, bilgin varsa çözüm üretirsin. Bir daha onların meclis toplantısına da gitmeyeceğim. Neymiş gündem dışı gelmiş. Kardeşim gündem dışı gelen maddeyi sen okuyunca anlamıyor musun ? Türkçe yazmıyor mu orada? İngilizce veya Fransızca mı yazıyor? El altından mı sokuyoruz bunu yani. Okursun şurası şöyle olsun dersin düzeltilir ondan sonra oylarsın. 3 parti de aynı” dedi.

'BİZ ŞEREFSİZ MİYİZ?'

AKP’lilerin kamera kayıtlarının sansürsüz ve montajsız bir şekilde Karabük halkıyla paylaşılmasını istemesine sert tepki veren Vergili, “Şimdi bu ne demek ? Bu ahlak dışı bir konuşma bu. Şimdi biz Karabük halkıyla bunu paylaşacaksak sansür ve montaj uygulayabiliriz demek bu yani. Biz de şerefsiziz yani, biz de adiyiz yani. Bu, bu demek. Bu yazıdan sonra dilekçe göndererek görüntüleri istedi benden. Bu ayıp ve bu güvensizliktir. Ben de cevap verdim onu da söyleyeyim. Vermiş olduğunuz dilekçe de meclis toplantısının kamera kayıtlarını CD olarak istiyorsunuz, kamera kayıtlarını CD olarak tarafınıza verilmesi halinde sansür ve montaj yapılarak yanlış mana ve yorumlar çıkabileceği ihtimaline karşı tarafınıza verilmeyeceği ancak resmi inceleme durumunda kayıtların bir kopyasının devlet görevlilerine verileceğini tarafınıza bildiririm. Aldın mı cevabını şimdi? Buna ancak bu cevap verilir” şeklinde konuştu.

‘SEN KİME MUHALEFET EDİYORSUN?’

Karabük Belediyesi’nin Türkiye'nin en zengin belediyesi olduğunu ve holding gibi yönetildiğini belirten Vergili, “İller Bankasından bu ay kesintisi yüzde 4,5 olan bir belediye burası. Holding gibi bir belediye. Gelsin, herkese hesabımı açayım baksın. Şimdi eskiden Karabük Belediyesi har vurup harman savrulmuş, kaynakları tüketilmiş. Dünya kadar borçla aldığımız belediyenin bu hale gelmesine tahammül edemiyorlar. Bunlar bu zihniyetleriyle Karabük'te seçim falan kazanamazlar. Bunlar Cumhur ittifakı-Millet ittifakı falan düşünen, ayıran arkadaşlar değil. 2023 senesinde Tayyip Bey'in seçimi var. Biz de seçime beraber giriyoruz. Sen kime muhalefet ediyorsun?” sözlerini kullandı.

‘BELEDİYEYİ BUNLARA TESLİM ETMEYECEĞİM’

İktidar partisinin kentte yapacağı her yatırımda Karabük belediyesine muhtaç olduğunu ileri süren Vergili, belediye olmadan hiçbir yatırımın yapılamayacağını söyledi.

Millet Bahçesi yapılması için belediye olarak bazı haklarından vazgeçtiklerini dile getiren Vergili, “Yeter ki Karabük'e güzel bir şeyler yapılsın diye yapıyoruz bunu. Ama o arkadaşların böyle bir derdi yok. Biz Karabük Belediyesi'ne işleri yaptırmayalım, bizim işimiz de bir şekilde yürür sanıyorlar. Ama yürümeyeceğini de bilmiyorlar. Ama onlar sanıyor ki, biz muhalefet yaparak Rafet Vergili'yi sustururuz. Ya, siz ne susturacaksınız beni. Bundan sonra daha ağır cevaplarla karşılaşacaklar benden. Bu arkadaşların Karabük'e bir tek çöp faydası olmaz kardeşim bana muhalefet etmekten başka ? Ama benim hiç bir bahanem yok. Ben para bulamadım, ben pul bulamadım demem. Seçimler de ne söz verdiysem hepsini tek tek yapacağım. Şunu da şöyle bilsinler bu görev bittikten sonra da Karabük Belediyesi’ni kesinlikle bunlara teslim etmeyeceğim. Hepiniz de şahit olacaksınız. Belediye MHP'den devam edecek. Halk da bunların ne olduğunu görecek” ifadelerini kaydetti.

'ALLAH BUNLARA FIRSAT VERMESİN'

Seçim döneminde de havaalanına karşı olduğunu açıklayan Vergili, “Sen kalkıyorsun benim kabul etmediğim havalanını oyluyorsun. Ben bu havaalanına karşı olduğumu her yer de söylemişim seçimi de ben kazanmışım biraz saygılı olacaksın. Ama biz istediğimizi yaparız, istediğimizi geçiririz, geçirin kardeşim. Gidin kiminle muhatap oluyorsanız olun. Karabük meclisi mi idare ediyor burayı, ben idare ediyorum. Onların meclis kararları beni ilgilendirmiyor. Bu arkadaşların da biz karar alabilmek için ikna edeceğim diye bir derdim yok. Onlar zaten şartlanmış. 2 tarafta bana karşı şartlanmış. Rafet Vergili'nin dediğini yaptırmayacaklar. Karabüklü 3 dönemdir Rafet Vergili'nin dediğini yaptırmış, siz kimsin ya! Ben de bunları bahane etmeyeceğim, ne söz verdim ise, hepsini tek tek yapacağım. Olayı büyütmeye çalışıyorlar ben de hepsine cevaplarını vereceğim. Daha da ağırını vereceğim. Bir şehir de birlik olur, beraberlik olur. 15 gün sonra çevre bakanı gelecek buraya. Bunlarla mı yapacaksın bunları. 2021 senesi Karabük'ün her yeri inşaat alanına dönecek. Görev sürem bitene kadar bütün söz verdiklerim bitecek, herkeste bunu görecek. Zaten dürüstlüğü bize öğretmenlerine imkan yok. Karabük için Allah onlara fırsat vermesin bu kadarını söylüyorum” dedi.