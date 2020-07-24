Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin kişi iştirak etmiş

24 Temmuz 2020 Cuma, 15:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Türbe ziyaretinde konuşan Erdoğan, “Ayasofya tüm insanlığın bir kültür mirası” dedi.

Erdoğan'ın şunları söyledi:

"Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş."



