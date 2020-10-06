Merkel'le görüşen Erdoğan: 'Karabağ'da BM kararları uygulanmalı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.
"KÜÇÜK ÇIKARLARA FEDA EDİLMEMELİ"
Türkiye’nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
KARABAĞ İÇİN ULUSLARARASI HUKUK ÇAĞRISI
Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da sahada sağlanan sükûnet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesinde, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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