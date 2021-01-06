Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl ağustos ayından sonra ikinci kez MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, ağustos ayında, Bahçeli’yi, sivil araçla ziyaret etmişti.
Erdoğan, bu ziyaretinde ise Cumhurbaşkanlığı makam aracını kullandı. Bahçeli, ziyarette, Erdoğan’ı kapıda karşılarken, görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Son olarak geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Kültür ve Sanat Ödülleri öncesinde bir araya gelen iki liderin, dünkü görüşmesinde ise bu yıl yaşama geçirilmesi planlanan yargı ve ekonomi alanındaki reformlar ele alındı.
Görüşmede, Erdoğan’ın “Hukukta Reform” paketi ve “ekonomi reform paketi” ile ilgili Bahçeli’yi bilgilendirdiği ifade ediliyor. Görüşmede, Doğu Akdeniz’de yürütülen doğalgaz sondaj aramaları da gündeme geldi. Liderler ayrıca, Libya’daki son durumu da ele aldı.
Görüşmede, AB ve ABD’nin yeni başkanı Biden ile yeni dönemde atılacak adımlar da gündeme gelirken, TBMM çalışmaları da ele alındı. Başta Siyasi Partiler Yasası olmak üzere, bir dizi yasa teklifinin bu yıl TBMM’nin gündemine gelmesi bekleniyor. Bahçeli’nin görüşmede Erdoğan’a, “tam destek sözü verdiği” kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
Video Haberler
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Milli Piyango İdaresine Çıldır Gölü tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada Erdoğan'ı sollayan isim belli oldu
- Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı?
- Kılıçdaroğlu, 2009'da başörtüsü ile ilgili ne demişti?
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- 'Türkiye yegane terör örgütü' sözleri Meclis gündeminde
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri