Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berat Albayrak üzerinden beni ve ailemi hedef alıyorlar”

22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AKP İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı, damadı Berat Albayrak hakkında aylar sonra ilk defa konuştu. Erdoğan, Albayrak üzerinden ailesinin hedef alındığını belirtti. Erdoğan konuşmasında, "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Berat beyin en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarılarının önüne geçirilmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Albayrak üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün göçle ilgili bir konferansı uluslararası olarak İzmir'de yapacağız. PKK terör örgütünün ahlaksız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünü savunan aydınlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde böyle kirli bir zihniyet hep olagelmiştir, bugün de var. Burada sesleniyorum; ey CHP ey Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o terör örgütü mağduru aileleri hiç ziyaret ettin mi, orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor, senin de vebalin var.

Sizler elinde silahıyla dolaşan bir gençlik değil bilgisayarıyla dolaşan bir gençliksiniz. Sizler kitapları arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Ayrıca hanım kardeşlerimi de böyle görüyorum.

CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanlarıyla uğraşmayı zül azlettiğimiz için önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payını vermek de üzerimize vacıp oldu. İzmir'in en büyük talihsizliği CHP'nin başındaki zatın bu şehrin milletvekili sıfatıyla Meclis'te yer almasıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında siyasetin kendi mecrasında oraya gelen bir genel başkan olarak değil bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıklarıdır, yandaşlarıdır. Nitekim Gara operasyonunun milletimizin üzerinde yarattığı öfkeyi PKK'nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK'nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması bu tespiti bir kez daha doğruluyor.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Berat Beyle ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin amaçlarından biri de budur. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoları kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini sürdüreceklerini biliyoruz.

Berat Beyin önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapmış olsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektikf yapılabilirdi diye düşünüyorum. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Beyin bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji, ve yaptığı hazırlıklar bulunuyor.

Bunun adı finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar. bunu başardığı için çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini bundan önce bu gemileri kiralamayla almaya kalkasın veya daha önce biz araştırma görevi verdik. gelecekler bulurlarsa bulduklarının da yarısını bize vereceklerdi. Ama imdi baktık ki çok çok ucuza bu gemileri alabiliyoruz bu gemileri aldık. Beş gemimiz var altıncı da geliyor.

'BERAT BEY HAKKINI ARAYACAKTIR'

Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibariyle tabii ki yargıda hakkını arayacaktır. Aynı şekilde biliyorsunuz ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Gideceğimiz tek yer var yargı. Senin paran bol zaten senden o parayı alıp garip fukaraya dağıtacağız. Yapacağımız iş bu.

Salgını ekonomik ve sosyal etkilerimizin sürdüğü şu dönemde döviz rezervleri üzerinden Berat beyin aleyhinde yürütülen haksız ve seviyesiz kampanyanın amacı kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmak değildir. Çünkü biz bunların kendilerine en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum. Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyor. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar haksız kazanç hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı."