Cumhurbaşkanı Erdoğan, e-spor ödül törenine katıldı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 23:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, E-Spor Turnuvası Finali'ne katıldı, turnuvada birinci olan sporculara ödüllerini verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen E-Spor Turnuvası final programına katıldı. Erdoğan burada, sembolik olarak oynanan FIFA müsabakasını izledi. Paris Saint-Germain FC ve Liverpool FC arasında yapılan maçı izleyen Erdoğan, "Futbol malum kolektif bir takım oyunu. Bunu da en başarılı kim oynarsa neticeye o gidiyor. Burada da gördüğümüz gibi 1-0'dan sonra 3-1 yapmak suretiyle arayı açtılar. Maçı da Paris Saint-Germain almayı başardı" dedi.



Sembolik maçın ardından turnuvada ödül kazanan sporculara hediyeleri verildi. FIFA21, PUBG, PUBG Mobile ve Zula oyunlarında 26 gün süren E-Spor Turnuvası'nda, final gününe gelene kadar 4 bin 659 genç mücadele etti.