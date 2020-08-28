Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun daha iyiye gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası cemaate seslenerek koronavirüs önlemlerine karşı uyarıda bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazına kıldı.
Cuma namazının ardından camideki cemaate seslenen Erdoğan, ''cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız bu kurallara uyarsak çok hayırlı olacaktır. Lütfen, uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,sözlerine şunları da ekledi:
''Dünya da da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz''
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