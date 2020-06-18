Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem düzenlemesi için taraflarla görüştü, DİSK çağrılmadı

18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürüp Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) parçası yapma girişimi devam ederken Cumhurbaşkanlığı’nda kritik bir görüşme gerçekleşti.

İşçi ve işveren tarafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB, TİSK, Türk-İş ve Hakİş’e kıdem tazminatı değişikliği hakkında sunum yapmıştı. Bu toplantıda Türk-İş çekincelerini dile getirdi.

Hak-İş düzenlemenin zamanlamasının yanlış olduğunu iletti. İşveren tarafı da zamanlamanın yanlışlığına dikkat çekti. İşverenler bu konuda uzlaşı olması gerektiğini belirtiyor. Taraflar dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Türk-İş, konunun doğrudan Cumhurbaşkanı ile görüşülmesi gerektiğini belirtiyordu.

ERDOĞAN ‘DEĞERLENDİRELİM’ DEDİ ANCAK...

Dünkü görüşmede Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında işçi ve işveren tarafının aralarında anlaşması gerektiği, anlaşma olmadan düzenleme yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatarak şu anda da uzlaşma olmadığına dikkat çekti. Kıdem tazminatının mevcut haliyle devam etmesini, değişiklik istemediklerini Erdoğan’a iletti.

İşveren tarafı da çekincelerini dile getirdi. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafların görüşlerini dile getirmesinin ardından, “Biz aramızda bir kez daha değerlendirelim. Siz de kendi aranızda değerlendirin” dedi. Ancak hükümetin düzenlemeyi yaşama geçirmekte kararlı olduğu izlenimi alındığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin ardından taraflar bir toplantı daha yaptı.

DİSK: KABUL EDİLEMEZ

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptıkları toplantıya davet edilmeyen DİSK dün Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda da yoktu. Üçlü Danışma Kurulu’nda yer alan DİSK’in kıdem tazminatıyla ilgili kritik toplantılara çağrılmaması dikkat çekti.

DİSK kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine kesin olarak karşı çıkıyor. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan kendilerine davet gelmediğini belirterek, “DİSK’i muhatap almamak kabul edilemez. Kıdem tazminatının gaspına izin vermeyeceğiz” dedi. Çalışkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da çağrıları olduğunu, Üçlü Danışma Kurulu’nun hemen toplanmasını istediklerini söyledi.