Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.

DHA
01 Aralık 2020 Salı, 21:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi’nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Emre Sakçı’nın antrenörü Türker Oktay ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da yer aldı.



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