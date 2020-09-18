Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama sinyali: Mecburen tekrar sıkmak zorundayız

18 Eylül 2020 Cuma, 13:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

KISITLAMALAR YENİDEN Mİ?

“Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda. Gerek toplu taşıma gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik. Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır. Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor. Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

Geçen hafta Sayın Serrac ile bir kabulüm olmuştu. Ardından böyle bir gelişme bizler için üzüntü verici. Libya gibi bir yerde Trablus'ta bir ara çok olumsuz gelişmeler oldu. Bizim oraya müdahalemizle Sayın Serrac ve ekibi darbeci Hafter'in işgalinden kurtulma duruma geldi. Darbeci Hafter her geçen gün kayba gidiyor. Eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek. Fakan Sayın Serrac'ın kendilerine bazı haberler ulaştırdık. Heyetlerimizin Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeleri olabilir. Bu işi olması gereken istikamete dönüştürürüz.

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER

Birçok devlet başkanı veya başbakanlar yaptığımız görüşmelerde aracı konumuna girdiler. Başta Şansölye Merkel, Komisyon Başkanı Michel, İspanya Başbakanı Sanchez, Sayın Conte ile görüşmeler yaptık. Başka bir yaklaşım var. Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme süreci olabilir mi? Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda sıkıntı yok. Ne görüşeceğiz aslolan budur. Meis'te yaptıklarını dayatma olarak yaparlarsa bunun anlamı yok.

“ORUÇ REİS'İ LİMANA ÇEKTİYSEK BİR ANLAMI VAR”

Oruç Reis'i limana çektiysek bir anlamı var. Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis tekrar görevine dönecektir. Diplomasiye imkan verelim. Yunanistan bu yaklaşımımızı olumlu karşılasın bir adım atalım diye yaptık. Görüşürüz, kaçamak yapma gibi bir durum yok. Yunanistan Cumhurbaşkanı adayı gelip gövde gösterisi yapacaksa, biz daha büyüğünü yaparız.

MISIR İLE ANLAŞMA

Burada çok farklı gelişmeler var. Mısır ile istihbari görüşmeler ayrıdır, bizim için engel yoktu ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan ile Mısır arasındaki bağlar ile bizim Mısır arasındaki bağlar farklıdır. Görüşmeler yapılabilir.