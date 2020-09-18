Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

AA
18 Eylül 2020 Cuma, 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı. 

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