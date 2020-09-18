Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
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