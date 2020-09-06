Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' bugün başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.
Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Akdeniz Fırtınası’ tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum"
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