Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ‘önerge yanıtlamama’ alışkanlığını Diyanet için bozdu

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Kendisine yöneltilen soru önergelerindeki sorulara çoğunlukla yanıt vermeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu “alışkanlığını” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için bozdu. Oktay, Erbaş’ın Önder İmam Hatipliler Derneği’nin programında kullandığı “Diyanet, saldırılardan güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor” sözlerinde geçen “onların” kim olduğuna ilişkin önergeye “Diyanet İşleri Başkanı terör örgütlerini ifade etmektedir” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27. yasama dönemi içinde kendisine milletvekillerince yöneltilen soru önergelerinin çoğunu “yetki alanına girmediği için” ilgili bakanlığa yönlendirdi. Oktay, kendi alanında aldığı önergelere ise ya bir internet sitesinin link’ini yanıt olarak gönderdi ya da hiçbir dönüş yapmadı. Ancak Oktay, bu alışkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Önder İmam Hatipliler Derneği’nin programında yaptığı konuşmaya ilişkin verilen soru önergesinde bozdu.

‘DİYANET’E SALDIRIYORLAR’

Erbaş, 28 Mayıs’ta düzenlenen söz konusu programda, eşcinsellere yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu’yla yaşadığı tartışmalarla gündemdeydi. Programda, Diyanet’i hedef alan “saldırılar” olduğunu söyleyen Erbaş, “Bu saldırılardan Diyanet güçlenerek çıkıyor. Demek ki teşkilatımız onları rahatsız edecek bir şeyler yapıyor ki yıpratmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler kamuoyundan tepki toplarken İYİ Partili Feridun Bahşi, konuyu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren Bahşi, “Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘onlar’ dediği kimlerdir? Devletin bir kurumunun başkanı olan ilahiyat profesörünün, milletin bir kısmını neredeyse din dışı ilan edecek sözler sarf etmesini nasıl karşılamaktasınız” diye sordu.

Bahşi’nin önergesine yanıt veren Oktay, “Diyanet İşleri Başkanı terör örgütlerini ifade etmektedir. Bütün bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı milletimizi uyarmaktadır” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÖNERGELER YANITSIZ

Öte yandan Oktay’ın, Erbaş’ın diğer konuşmalarına ilişkin verilen önergelere bizzat yanıt vermemesi dikkat çekti. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Erbaş’ın salgın hastalıkları eşcinsellikle ilişkilendirmesine ilişkin soru önergesi vermiş ve “Neden eşcinseller hedef alınıyor?” demişti.

Oktay da Tanrıkulu’na, Diyanet’in internet sitesinden eşcinsellikle ilgili yapılan açıklamanın link’ini göndermişti. HDP’li Meral Danış Beştaş ise Erbaş’ın, “Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?” sözlerine ilişkin önerge vermiş ve Oktay da “Konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştır” yanıtını vermişti.