'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alındı

08 Eylül 2020 Salı, 16:09

Bodrum'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden M.S. isimli şahsın, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespiti üzerine harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekiplerce yapılan araştırmada, şahsın Gündoğan Mahallesi’nde bir otelde çalıştığı tespit edildi. Bugün çalıştığı otelde ekiplerce gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamların karşısına çıkarılan şahıs, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.