Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre;
Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe ile Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız görevden alındı.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alınırken, yerine Sami Sarıyıldız atandı.
Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya olurken, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker oldu.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne Salih Tan atandı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurul Üyeliğine Turgay Gökdemir getirildi.
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