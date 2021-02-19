Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan 'sıcak para' uyarısı

19 Şubat 2021 Cuma, 17:28

Bulut, CNNTürk televizyonundaki canlı yayındaki açıklamalarında, "Sıcak para politikaları kısa vadede çok iyimser sonuçlar doğurabilirler... Yani kısa vadede olumlu sonuçlar görürsünüz ama bunun bir optimal noktası vardır. Optimal noktayı kaçırdığınız zaman sıcak para politikası içerideki varlıkları yurtdışına transfer etmeye başlar" dedi.

Türkiye'nin pandemi döneminde büyüyen tek ülke olduğunu da belirten Bulut, "Az önce haber okudunuz IMF Türkiye'yi övüyor. Ben eyvah dedim orada. Eğer IMF Türkiye'yi övüyorlarsa biz optimal noktaya gelmişizdir demektir. Optimal nokta yani sıcak para politikasını kesme noktası" dedi ve şöyle devam etti:

"Vatandaş bunu nasıl okumalı: Kısa vadeli bir aşı yapılyor şu anda dünyadaki pandemik risk de göz önüne alınarak. Ama bu aşının optimal noktasının nerede duracağı çok önemli. TCMB bu kararı verecek tabi bağımsız olduğu için kimse karışmıyor şu anda. Ama bu optimal noktanın çok iyi bulunması Türkiye'nin yeri geldiğinde faizi düşürmeye başlaması, düşürmeye başladığı faizle birlikte de rezervini de daha öncesinden başlayarak artırması gerekiyor.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bugüne politika faizini 675 baz puan artırarak %17'ye çıkardı. TCMB son iki ayda politika faizinde artış yapmazken enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek gerekirse yeni sıkılaştırma yapacağı sinyalini de verdi.

Kasım ayından beri uygulanan sıkı para politikaları 5 milyar doları portföy yatırımları 15 milyar doları sıcak para olarak bilinen ve kısa vadeli yatırımcı tipini temcil eden büyük bölümü swap olan diğer kanallardan geldi. Bu dönemde TL dolar karşısında %20 değer kazandı. Kasım 2020 öncesi 4 yılda TL dolar karşısında %60 değer kaybetmişti.

Bulut konuşmasında, "Piyasalarda bazı televizyonlarda çok ciddi bir yalan söylem var. Türkiye'nin 140 milyar dolar rezerv sattığına dair. Türkiye'nin hiç bir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı" dedi.

Rezervin her zaman brüt olarak bakılması gerektiğini belirten Bulut, "Türkiye'nin rezerv sattığı yalanı malesef son dönemde pompalanıyor" dedi.

Kasım 2020 öncesinde uygulanan alışılagelmişin dışındaki politikalarla TCMB kendine ait rezervlerinin büyük bölümünü kaybetti. Bankacıların hesaplamasına göre TCMB ilgili iki yılda yaklaşık 128 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. TCMB'nin rezervlerindeki kayıp lokal bankalarla gerçekleştirilen swaplar nedeniyle brüt rezervlere aynı ölçüde yansımadı.

TCMB verilerine göre bankanın brüt rezervi 2019 sonunda yaklaşık 80 milyar dolar, son güncel veri olan 12 Şubat 2021'de 53.7 milyar dolar. Lokal bankalarla yapılan swap miktarı ise aynı dönemde yaklaşık 40 milyar dolar.

Kaynak: Reuters