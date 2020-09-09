Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Ayasofya' iddialarına yanıt
İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik karara itiraz ettiklerine dair iddiaları yalanladı.
Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptali kararına karşı, Cumhurbaşkanlığı'nın temyize başvurduğu hakkındaki iddialara yanıt verdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır."
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