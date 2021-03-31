Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararnamenin iptali talebine ret
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararnamenin iptal edilmesine ilişkin talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kanun hükmünde kararnamenin iptali başvurusunu reddetti.
Yapılan açıklamada, "Bugünkü AYM Genel Kurulu'nda 2018/112 Esas numarası ile görülen bazı milletvekillerinin, tümünü ve ayrı ayrı tüm maddelerin iptali istemiyle yaptıkları 14.6.2018 tarihli ve 699 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin KHK’nin iptali başvurusu reddedildi" denildi.
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