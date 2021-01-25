Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı verileri de ekonomideki olumsuz tabloyu ortaya serdi

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

İktidarın, revize edilen rakamı dikkate alarak, “tasarruf yaptık” iddiasında bulunduğu bütçe açığı, 2018 sonrasında fırlarken, yurttaş da kredilerle hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Milyonlarca insan kredi borcunu ödeyemiyor.

Türkiye’de ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı raporla da ortaya kondu. Haftalık gelişmeler ve genel görünüme yer verilen rapora göre ekonomideki tablo şöyle:

- Kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 43.6 olurken, açılan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre aralıkta sadece yüzde 8 arttı.

- Tüketici kredilerinde toplam bakiye 673.7 milyar TL olurken yıllık değişim yüzde 42.7 olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartlarında toplam bakiye tutarı 141.9 milyar TL olurken yıllık değişim yüzde 24.7 oldu.

- Bankacılık sektörü tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe giren alacak oranları da şöyle: Toplam kredilerde yüzde 4.1, tüketici kredilerinde yüzde 1.7, bireysel kredi kartlarında yüzde 3.6.

- Borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı ocak-kasım dönemi verilerine göre, tüketici kredilerinde 404 bin 694, bireysel kredi kartlarında 366 bin 557. tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartında 641 bin 260.

- Bireysel takip borçlularından halen borcu devam eden kişi sayısı da şöyle: Kasım 2020 itibarıyla tüketici kredilerinde 2.3 milyon, bireysel kredi kartlarıda 2.4 milyon, tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartlarında 3.4 milyon.

- Hükümetin “tasarruf yaptık” dediği bütçe açığı ise son yıllarda hızla tırmanışa geçti. 2015’ten bu yana bütçe açıkları şöyle: 2015’te 23.5 milyar TL, 2016’da 29.9 milyar TL, 2017’de 47.7 milyar TL, 2018’de 72.8 milyar TL, 2019’da 124.7 milyar TL, 2020’de 172.7 milyar TL.

- Ülke CDS (Kredi risk primi) verileri diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da Türkiye’nin durumunu ortaya koyuyor. Bazı ülkelere ait CDS verileri şöyle: 21 Ocak itibarıyla Brezilya 169, Çekya 41, Çin 31, Güney Afrika 219, Güney Kore 25, Hindistan 77, Macaristan 64, Meksika 91, Polonya 50, Rusya 90, Malezya 41, Şili 53, Endonezya 72, Türkiye 324.