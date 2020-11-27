Cumhurbaşkanlığı verileri, Sağlık Bakanlığı verileri ile uyuşmadı: Toplam vaka sayısı azaltıldı!

27 Kasım 2020 Cuma, 17:53

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı koronavirüs verileri ile Sağlık Bakanlığı'na ait verilerin uyuşmadığının anlaşılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerindeki toplam tanı sayısı azaltıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı 'Koronavirüs Dünya Haritası'na göre, Türkiye'nin vaka sayısı 503.783 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı tablodaki veri ise 474.606 olarak açıklandı.

İki verinin birbirini tutmadığının anlaşılması üzerine apar topar değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı, sayıyı Sağlık Bakanlığı'nın sayılarıyla eşitledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı ilk tablo:







Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzelttiği ve Sağlık Bakanlığı verileri ile eşitlediği tablo:

