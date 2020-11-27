Cumhurbaşkanlığı verileri, Sağlık Bakanlığı verileri ile uyuşmadı: Toplam vaka sayısı azaltıldı!
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı koronavirüs verileri ile Sağlık Bakanlığına ait verilerin uyuşmadığının anlaşılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerindeki toplam tanı sayısı azaltıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı koronavirüs verileri ile Sağlık Bakanlığı'na ait verilerin uyuşmadığının anlaşılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin verilerindeki toplam tanı sayısı azaltıldı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı 'Koronavirüs Dünya Haritası'na göre, Türkiye'nin vaka sayısı 503.783 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı tablodaki veri ise 474.606 olarak açıklandı.
İki verinin birbirini tutmadığının anlaşılması üzerine apar topar değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı, sayıyı Sağlık Bakanlığı'nın sayılarıyla eşitledi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaştığı ilk tablo:
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzelttiği ve Sağlık Bakanlığı verileri ile eşitlediği tablo:
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi
Video Haberler
- Demirtaş ve Kavala açıklaması yaptı, Çakıcı'yı pas geçti
- Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
- Depreme canlı yayında böyle yakalandılar
- Polise ‘Gasbedildim’ dedi… Gerçek ortaya çıktı
- Barış Atay'ın sözleri kahkahaya boğdu
- İstanbul'da vahşet! 7 kedi parçalanmış halde bulundu
- Otomobillerle birlikte kendisini de yaktı!
- Sıcaklık arttıkça insanlara yöneliyor
- Maske uyarısına Neyin peşindesin? diye bağırdı!
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
- Candaş Tolga Işık: Hafta sonu tam kapanma başlayacak
- 'Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da affını istedi'
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Canlı yayında o partiden Bülent Arınç'a yeşil ışık
- İstanbul'da korkutan görüntü! Gasilhane doldu taştı
- Koronavirüs tedbirleri artırılacak mı?
- 'Erdoğan, Bahçeli ile yola devam etmeyebilir'
- Bir tas çorbaya insan öldürmeye hazır bir sürü kişi