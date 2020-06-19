Cumhurbaşkanlığı yeni araç ihalesi yabancıya gitmedi

19 Haziran 2020 Cuma, 14:02

Fotoğraf: Ajans Arşivi (AA)

Koronavirüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanlığı’nın açtığı 14 yeni araç kiralamak ihalesi sonuçlandı. İhaleye S.G.S.Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Ürünleri Temizlik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi tek teklif veren firma oldu. Firma, AKP’li Sultangazi, Şile, Fatih ve Bağcılar ilçelerinin temizlik aracı kiralama ihalelerini Cumhurbaşkanlığı’na araç kiralayan Akmercan ailesine ait. Dokuz adet dizel binek araç, üç adet dizel minibüs, iki adet dizel ticari kamyonet” kiralanması için 7 Mayıs tarihinde yapılan ihalede S.G.S.Turizm Taşımacılık isimli şirket 2 milyon 940 bin 436 TL 68 kuruş fiyat teklif etti. İhalenin toplam maliyeti ise 3 milyon 893 bin 469 TL 68 kuruş olarak belirlendi. Araçlar 01/06/2020–31/12/2022 tarihlerini kapsayan dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın şehir içinde veya dışında yürüteceği faaliyetlerde görevlendirilecek.

HEMEN HER ALANDA KAMU İHALESİ ALIYOR

Akmercan Şirketler Grubu’nun sahibi Akmercan Ailesi, ticaret hayatına 1991’de servis taşımacılığı ile başladı. Akmercan ismi 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında gündeme gelmişti. Akmercanlar İnşaat’ın sahibi Gazi Akmercan’ın Marmaray Sirkeci İstasyonu üzerinde bulunan arazide yapmak istediği otel için 2012 yılında başvurduğu AKP’li Fatih Belediyesi’nce ruhsatının Belediye Başkanı Mustafa Demir’e verdiği rüşvet karşılığı aldığı iddia edilmişti. Şirket ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nın araç kiralama işlerini alan şirket olarak biliniyor. Aynı şirket 2018 yılında yaptığı araç kiralama ihalesini de almıştı. Cumhurbaşkanlığı 2019 ve 2020 yıllarında kullanılacak araçları da yine bu şirketten temin etmişti.

SAYIŞTAY RAPORLARINDA

Akmercan ailesine ait şirketler Hakkari ve Şırnak ile Zonguldak, Bartın, Artvin, Tunceli ve Mardin’de de doğalgaz dağıtım lisansına sahip tek firma olarak dikkat çekiyor. Mardin’e atanan kayyum döneminde yapılan harcamalar Sayıştay raporunda Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde Akmercan Mardin Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılacak doğalgaz çalışmalarında meydana gelecek tahribatın karşılanması konusu olmuştu. Raporda belediyenin Akmercan isimli şirket ile yaptığı protokolde kazı alanı genişliğinin 50 santimetre olduğu yerde bozulan yerlerin belediye tarafından yapılmasına dair protokol imzalandığı ancak kazı alanının standart genişliğinin 100 ila 200 santimetreyi geçtiğini tespit edilmiş belediyenin bu şekilde zarara uğratıldığı belgelenmişti.

Geçmiş dönemde Akmercanlara ait şirketler, Cumhurbaşkanlığı, İETT, İSKİ, 26 tane belediye, bazı askeri kurumlar, üniversiteler, Anayasa Mahkemesi, İstanbul İl Özel İdaresi, PTT, DTM, TEİAŞ gibi kurumlardan da ihale aldı.