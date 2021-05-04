Cumhurbaşkanlığı'nda görevli Prof. Edibe Sözen: İkinci sekülerleşme hızlandırıldı; direnmeliyiz

04 Mayıs 2021 Salı, 11:44

Diriliş Postası gazetesinin bugünkü sayısı "İkinci sekülerleşmeye direnmeliyiz" manşetiyle çıktı. Haberde, görüş bildiren isimlerden birisi de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen'di. Sözen'in, "İkinci sekülerleşme hızlandırıldı. Bizim gibi toplumlara düşen, küresel uyarı sistemleri dışında var olmayı sürdürmek, kültürel dayatmalara direnmek ve yeniden diriliştir." sözleri dikkat çekti.

Gazetenin manşetindeki haberde şu ifadelere yer verildi:

"İKİNCİ SEKÜLERLEŞME HIZLANDIRILDI"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen: Batı dünyasında, dinden kopuş anlamındaki birinci sekülerleşme süreci bitti. İkinci sekülerleşme hızlandırıldı. Bizim gibi toplumlara düşen, küresel uyarı sistemleri dışında var olmayı sürdürmek, kültürel dayatmalara direnmek ve yeniden diriliştir.

"ZİHNİ İŞGAL VE ÇÜRÜME"

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer: Ülkemizdeki zihni işgal ve çürümenin ideolojik ve sosyolojik olarak iki ana sebebi ayırt edilebilir. Karmaşık sosyolojik sebepler derin tahlile muhtaç iken 1071 ve 1453 Anadolu ve İstanbul fetihleriyle başlayan ideolojik mücadele daha net görülebilir.

"BÖLGESEL DİRENİŞ ORTAYA KOYMALI"

Sosyolog ve Argetus Araştırma Danışmanı Erol Erdoğan: Milletler ve ülkeler zihin ve kültür işgali başta olmak üzere her türlü edilgenleştirici tavra karşı hem ulusal mücadele yürütmeli hem de 'coğrafya şuuru' çerçevesinde bölgesel direniş ortaya koymalıdır.