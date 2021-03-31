Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu... Yurttaş oyunu kime verecek?
Cumhuriyet TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Eminönü'nde yurttaşa sorduk: Erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? İşte bu soruya verilen çarpıcı yanıtlar...
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