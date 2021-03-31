Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu... Yurttaş oyunu kime verecek?

Cumhuriyet TV halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Eminönü'nde yurttaşa sorduk: Erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? İşte bu soruya verilen çarpıcı yanıtlar...

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 12:46
Abone Ol google-news


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler