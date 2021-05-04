Tüm ülke 'kapalıyken' AKP'yi açık tutan gelişmeler: Anketler, Albayrak, Pekcan ve 'elit AKP'liler'

04 Mayıs 2021 Salı, 09:23

Hafa sonu Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan anketin sonuçları çok konuşuldu. AKP kuruluşundan bu yana ilk defa yüzde 30’ların altını gördü. Üstelik yurttaşın iktidarın uygulamalarına dair verdiği cevaplar AKP için durumun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu gösterdi.

KENDİ ANKETLERİNDE DE DURUM AYNI

Üstelik Saray’ın ve AKP üst yönetiminin masasında olan tek kamuoyu araştırması da bu değil. Birgün'ün ulaştığı bilgilere göre, son iki aydır kendilerinin yaptırdığı anketlerde de durum bundan farklı değil. Bu yüzden ülke kapanırken genel merkez açık kaldı ve çalışmalarını sürdürüyor.

ALBAYRAK'IN SARAY KUŞATMASI

Öte yandan AKP'nin içine girdiği manzara uzun süre Saray’a tam olarak yansıtılmamış. Hem parti içinden bazı isimler hem de Albayrak bu konuda aktif bir çaba sarf etmiş. Ta ki üstü örtülemeyecek boyuta ulaşıncaya kadar. Haftalık ve ayık olarak yapılan tüm kamuoyu yoklamaları yılbaşından bu yana dikkatle inceliyor ve pozisyon belirliyor.

BAKAN ZATEN GİDECEKTİ

Erdoğan, genç AKP’li elitlerin sebep olduğu skandallar, 128 milyar dolar meselesi, Bakan Pekcan’ın durumu gibi başlıklardan çok fazla rahatsız olduğu ve bu konuda kurmaylarıyla çok sık toplantı yaptığı biliniyor. Hatta yaklaşık bir ay önce yapılan bir toplantıda yaptığı bir dizi eleştiriden sonra Pekçan’ın gidecekler listesine alındığı bilgisi de kulislere düşmüştü. Şimdi iş daha da büyüdü. AKP’li bir isimden aldığımız bilgiye göre Erdoğan’ın masasındaki anketlere göre kendisi partiden 10 puan önde gözüküyor. Bu nedenle de Erdoğan tüm dikkatini parti ve bakanlar kuruluna çevirmiş dudumda. Mayıs aynın sonuna kadar hem partide hem de kabinene neşter vurması bekleniyor. Ekonomi ve pandemiyle ilgili sorunların devam etmesi iki bakanı da topun ağzına getirdi.